Yaşam, insana dair

Otizmli genç tiyatro eğitimleriyle sahne hayaline adım adım yaklaşıyor

Otizmli 21 yaşındaki Uğur Bahadır, çocukluğunda başladığı tiyatro yolculuğunu eğitimlerle sürdürerek sahne hayaline adım adım yaklaşıyor.

Fırat Çakır  | 29.12.2025 - Güncelleme : 29.12.2025
Otizmli genç tiyatro eğitimleriyle sahne hayaline adım adım yaklaşıyor Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Beş yaşındayken davranışlarındaki farklılıklar üzerine götürüldüğü hastanede otizm spektrum bozukluğu tanısı konulan Bahadır, ailesinin yönlendirmesiyle sanata ilgi duymaya başladı.

Özellikle tiyatroya karşı büyük tutku besleyen Bahadır, katıldığı drama ve tiyatro atölyeleri sayesinde kendini geliştirme imkanı buldu.

Zamanla sahneye olan ilgisi artan Bahadır, eğitmenlerinin yönlendirmesiyle tiyatro çalışmalarına aktif olarak katılmaya başladı.

Tekirdağ’da bir sanat merkezinde eğitim alan Bahadır, Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarından mezun oldu.

Bir süre Nişantaşı Üniversitesi Konservatuvar Bölümünde öğrenim gören Bahadır, şiir seslendirmeleri ile sinema için dublaj çalışmaları da yaptı.

Oyunculuk yönünü güçlendirmek isteyen Bahadır, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Değirmenaltı Gençlik Merkezinde açılan tiyatro kursuna katıldı. Kurs kapsamında arkadaşlarıyla bir komedi oyunu üzerinde çalışan Bahadır, sahneye çıkacağı günü heyecanla bekliyor.

İdolü Uğur Yücel

Bahadır, AA muhabirine, aldığı eğitimlerin kendisini güçlendirdiğini belirterek, "En büyük hayalim sahnelerde ve tiyatrolarda yer almak. Her tiyatroda her rolün hakkını verebilmek ve sahnelerde yer edinmek istiyorum." dedi.

Küçüklüğünden bu yana Uğur Yücel'i idol olarak gördüğünü ifade eden Bahadır, sahnede onun gibi olmak istediğini dile getirdi.

"Sahnede çok rahatım"

Sahnede kendisini rahat hissettiğini anlatan Bahadır, "Kendinizi ifade edebilmek istersiniz ama bazen bunu kelimelerle anlatamazsınız. Oyunculuk, anlatmanın en güzel yollarından biri. Kimi zaman bir replikle, kimi zaman bir mimikle ya da bir el hareketiyle kendinizi ifade edebilirsiniz." diye konuştu.

Hayalini gerçekleştirmek için çok çalıştığını vurgulayan Bahadır, sahnede hissettiği duyguların kendisini motive ettiğini belirterek, "Kendimi mutlu ve pozitif hissediyorum. O ortamda her şeyden uzaklaşıyorum. Sahne bana kendimi hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Komedi oyununda sahne alacak

Tiyatro eğitmeni Gökhan Çetintaş ise Uğur Bahadır ile yaklaşık 3 ay önce çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bahadır'ın önceden aldığı eğitimler dolayısıyla tiyatro geçmişi bulunduğunu belirten Çetintaş, "Tiyatroyu çok seven, istekli bir gençle karşılaştım. Kısa sürede ekiple uyum sağladı. Şu anda bir komedi oyunu hazırlıyoruz ve Uğur da oyuncular arasında yer alıyor. Keyifli ve verimli bir çalışma süreci geçiriyoruz." dedi.

Çetintaş, Bahadır'ın sahne hakimiyeti, ses ve diyafram kullanımı ile duruşunu geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

