Yaşam, insana dair

Otizmli oğlunun isteği üzerine aldıkları kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Şulen ailesi otizmli oğullarının isteği üzerine aldıkları kuzuya evde özenle bakıyor.

Ekber Türkoğlu  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Otizmli oğlunun isteği üzerine aldıkları kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar Fotoğraf: Erol Yıldız/AA

Tokat

 İki çocuk sahibi Şulen ailesi otizmli oğulları 22 yaşındaki Ali Eren'in isteği üzerine aldıkları kuzuya "Üzüm" ismini verdi.

Aile evde kuzuyu bezleyerek ve biberonla besleyerek bebek gibi bakıyor.

Anne Reyhan Şulen, AA muhabirine, 1 haftalıkken evlerine aldıkları kuzunun 2 aylık olduğunu söyledi.

Doktor tavsiyesiyle 15 yıl önce de "Fındık" ve "Fıstık" adını verdikleri iki kuzuları olduğunu anlatan Şulen, şöyle devam etti:

"Bir yıla kadar besledik kuzuları sonra beldemize götürerek geri verdik. Kuzuyu beslemekteki amacımız otizmli olan oğlum Ali için. Yıllar önce biz evde kuzu beslemiştik, Ali'de his kaybı vardı. Ali sıcağı soğuğu hissetmiyordu, bize dönüp bakmıyordu. Dikkatini çekebilmesi için bir doktorun tavsiyesi ile biz eve kuzu getirdik. Sonra kuzuya süt vermem, Ali'nin bir yerlere gittikçe kuzunun peşinden dolaşması, Ali'nin eline süt sürüyordum süt kokusuna gidip Ali'nin elini yalaması falan Ali'nin göz teması kurmasını daha da artırdı, Ali'ye iyi geldi."

Hayvan sevgisi sayesinde 22 yaşındaki oğlu Ali Eren'de olumlu yönde gelişmeler gözlemlediklerini dile getiren Şulen, oğlunun 15 yıl sonra tekrar kuzu istediğini kaydetti.

Evde kuzularla oldukları dönemlerde oğlunun iletişiminin geliştiğini belirten Şulen, "Ali normalde hiç konuşamayan bir çocuktu, istediğini hiç anlatamıyordu. Hayvan sevgisi ile birlikte ben oğlumu tekrar kazandım. Şu an çok şükür istediği her şeyi söyleyebiliyor. İstediği yemeği, gitmek istediği yeri, yapmak istediği her şeyi söyleyebiliyor. Otizm bitti mi? Bitmedi ama farklı bir çocuk, özel bir çocuk." diye konuştu.

Şulen, kuzuyu da çocuğu gibi sevdiğini ifade ederek "Artık benden bir parça oldu. Çok tatlı, çok sevimli." dedi.

