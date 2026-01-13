Dolar
43.16
Euro
50.36
Altın
4,618.47
ETH/USDT
3,139.40
BTC/USDT
92,270.00
BIST 100
12,394.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Tiyatro oyuncusu Koray Ergun, başkentte son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Koray Ergun'un cenazesi toprağa verildi.

Emrullah Cesur  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Tiyatro oyuncusu Koray Ergun, başkentte son yolculuğuna uğurlandı

Ankara

Ergun için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ergun'un ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ergun'un cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Oyuncu Ergun, Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu başta olmak üzere birçok önemli sahnede ve televizyon dizilerinde görev almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MTV ödemeleri PTT iş yerleri ve dijital kanalları üzerinden yapılabiliyor
TİKA'dan Senegal'in Touba kentindeki halk sağlığı merkezine acil servis desteği
"Gazze Mahkemesi Nihai Kararı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
İstanbul merkezli 21 ildeki suç örgütü operasyonunda yakalanan 58 şüpheli tutuklandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan CHP'ye tepki
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Tiyatro oyuncusu Koray Ergun, başkentte son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro oyuncusu Koray Ergun, başkentte son yolculuğuna uğurlandı

Otizmli bireylerin aileleri "özel" çocuklar için tiyatro sahnesinde buluştu

ABD'de cenaze töreninde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı

Kendisini enkazdan çıkaran Kıbrıs gazisine 51 yıllık vefa

Kendisini enkazdan çıkaran Kıbrıs gazisine 51 yıllık vefa
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet