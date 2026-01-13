Tiyatro oyuncusu Koray Ergun, başkentte son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Koray Ergun'un cenazesi toprağa verildi.
Ankara
Ergun için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Ergun'un ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı.
Ergun'un cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Oyuncu Ergun, Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu başta olmak üzere birçok önemli sahnede ve televizyon dizilerinde görev almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.