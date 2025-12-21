Dolar
Müzik tutkunu 12 görme engelli koroda yeteneklerini sergiliyor

Afyonkarahisar'da müzik tutkunu 12 görme engellinin yer aldığı koro, Türk Sanat Müziği eserlerini daha fazla kişiye seslendirmek için hazırlıklarına devam ediyor.

Arif Yavuz  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Müzik tutkunu 12 görme engelli koroda yeteneklerini sergiliyor Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesinin işbirliğiyle iki ay önce Burmalı Mahallesi'ndeki dernek binasında "Türk Sanat Müziği Ses Topluluğu Kursu" açıldı.

Haftanın 4 günü kursa katılan 12 görme engelli, iki ay boyunca Türk Sanat Müziği'nden 13 eseri ezberledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Altınokta Körler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan ile kursiyerlerin talebiyle koro kurup konser verilmesine karar verildi.

Kurs eğitmeni Dilara Ateşali'nin şefliğinde, görme engelli kursiyerlerin oluşturduğu koro, bu ay ilk konserini verdi.

"Yeni konserler vermeyi planlıyoruz"

Koro şefi Ateşali, AA muhabirine, derslerin içeriğinin ezbere dayandığı için kursiyerlerin çok fazla zorlanmadığını söyledi.

Derslerin çok verimli geçtiğini anlatan Ateşali, "Sözler ezberlendikçe, şarkılar güzel okunmaya başlandıkça herkes çok keyif aldı. Sloganımız, 'Işığı Gönülde, Sesi Musikide'ydi. Enstrüman çalan üniversite öğrencilerinin katkısıyla ilk konserimizi verdik. Kursiyerlerimizle bunu başardığımız için çok mutlu olduk, gurur duyduk. İnşallah, bundan sonra da yeni konserler vermeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Koronun solisti Erdoğan da üyeleriyle 9 yıllık koro kurma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Afyonkarahisar'da verdikleri ilk konserle bu mutluluklarının katlandığını vurgulayan Erdoğan, "Bizim nota bilgimiz yok. Dinleyerek parçaları ezberledik. Eserlerin hepsini iki ay içinde ezberlemeyi başardık. Önümüzdeki yıl açık alanda tanınmış görme engelli sanatçılarla konser vermeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Kursiyer Şerife Güllüçay da müziğe ilgisinin olduğunu, kursa severek katıldığını söyledi.

En çok bilinen Türk Sanat Müziği eserlerini ezberlediklerine değinen Güllüçay, "Çok heyecanlandık. Konser sonrası aldığımız geri dönüşlerle hevesimiz daha da arttı. Koromuzla yeni konserlere hazırlanmaya devam edeceğiz." dedi.

Kursiyer Sultan Olucak ise eserleri seslendirmekten keyif aldıklarını kaydetti.

