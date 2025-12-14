Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,091.60
BTC/USDT
88,745.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı"nda gençlerle bir araya geldi.
logo
Kültür

Başkent'te "Dünya Korolar Günü"ne özel konser

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu "Dünya Korolar Günü"ne özel konser verdi.

Eylül Aşkın Akçay  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Başkent'te "Dünya Korolar Günü"ne özel konser Fotoğraf: Mehmet Futsi/AA

Ankara

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'daki konserde, Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası'na, Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu ve Mine Özalp şefliğindeki Devlet Çoksesli Çocuk Korosu eşlik etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şef Deliorman, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 200. yılının kutlandığını belirterek, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve Devlet korolarıyla birlikte gerçekleştirilen konserin bu kapsamda manevi değeri en yüksek konserlerden biri olduğunu söyledi.

Konserde, Alman besteci Carl Orff'un "Carmina Burana" adlı eseri seslendirildi.

Konsere, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, üniversitenin Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Burak Tüzün, şef Rengim Gökmen ve sanatseverler katıldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay vefat etti
Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu
Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünün cenazesine ulaşıldı
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 24 ay uzatılmasına dair tezkere TBMM'ye sunuldu

Benzer haberler

Başkent'te "Dünya Korolar Günü"ne özel konser

Başkent'te "Dünya Korolar Günü"ne özel konser

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası "80. Yıl Konseri"nde sanatseverlerle buluştu

"Anıl Şallıel ve Arkadaşları" AKM'de müzikseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak
İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Tokyo-Pekin gerginliği sürerken Japon şarkıcının Çin'deki konseri yarıda kesildi

Tokyo-Pekin gerginliği sürerken Japon şarkıcının Çin'deki konseri yarıda kesildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet