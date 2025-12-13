İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası "80. Yıl Konseri"nde sanatseverlerle buluştu
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasının (İDSO) 80. kuruluş yılı vesilesiyle düzenlenen "İDSO DenizBank 80. Yıl Konseri", Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirildi.
İstanbul
Orkestranın şefliğini üstlenen Murat Cem Orhan, konser öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cemal Reşit Rey'in kurduğu İDSO'nun köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Olağanüstü solistler, şefler, müthiş bir birliktelik ve bir ruhla bugünlere gelen orkestra, bu akşam 80. yılını kutluyor." dedi.
İDSO'nun Türk sanat hayatındaki önemine vurgu yapan Orhan, şöyle konuştu:
"Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti'nin 1924'te İstanbul'dan Ankara'ya taşınmasından sonra İstanbul'da bir orkestra boşluğu ortaya çıktı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, olağanüstü besteci ve orkestra şefi Cemal Reşit Rey'in yoğun çabalarıyla bir şehir ve belediye orkestrası olarak çalışmalarına başladı ve büyük bir açığı doldurdu. 1972'de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlanması kararının alınmasıyla beraber yoluna resmi olarak devam eden bu orkestra, bu şehrin büyük bir kültür açığını yıllarca omuzlarında taşımış değerli bir orkestradır."
Orhan, İDSO'nun bir parçası olmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını aktararak, "Bu orkestranın şefi olmak, benim çok büyük bir şans. Bu akşamki önemli konseri yönetmek benim için büyük bir şeref. Devlet Senfoni Orkestralarındaki ilk konserimi de İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasında yapmış bir şefim. Profesyonel hayatımdaki ilk konserimdi. Bugün o konserden yaklaşık 10 sene sonra orkestranın son derece önemli bir konserinin bana emanet edilmiş olması büyük bir mutluluk, gurur ve sevinç benim için." diye konuştu.
"İDSO ve İstanbul, 'İstanbul Senfonisi'yle doğum gününü kutlayacak"
Konsere özel bir repertuvar hazırladıklarını aktaran Murat Cem Orhan, "Cemal Reşit Rey'in bestelemiş olduğu 'Türkiyem' üst başlıklı senfonik rapsodiler var. Biz bu akşam sanatseverler için o eserden seçmeler yapacağız. Bunun yanı sıra Fazıl Say'ın 'İstanbul Senfonisi'ni seslendireceğiz. İstanbul'u, İstanbul'un 7 tepesini ve farklı dokusunu anlatan Fazıl Say'ın bestesini bu gece seslendirecek olmak bizim için çok manidar. " ifadelerine yer verdi.
Orhan, müzikseverlerin orkestralarına sahip çıkması çağrısında bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Günümüzde artık tek nefes alabileceğimiz yer sanat. İDSO olarak tüm dünyaya sesimizi duyurmaya, tınılarımızla, sözümüz ve rengimizle ülkemizi anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizler aslında yurt dışında ülkesini sürekli tanıtmaya ve temsil etmeye çalışan kurumlarız. Seyircimizi bizleri desteklemeye, hevesle ve heyecanla izlemeye davet ediyorum."
Yaklaşık 1,5 saat süren konsere dinleyiciler yoğun bir ilgi gösterdi.
Konser hakkında
Şef Murat Cem Orhan'ın yönetiminde, vurmalı çalgılarda Aykut Köselerli, neyde Burcu Karadağ, kanunda Hakan Güngör'ün yer aldığı konserde ilk olarak orkestranın kurucusu ünlü şef Cemal Reşit Rey'in önemli eseri "Türkiye Senfonik Rapsodisi"nden bölümler seslendirildi.
Konserin ikinci bölümünde ise başarılı piyanist ve besteci Fazıl Say'ın İstanbul'un simgelerine, mekanlarına ve seslerine müzikle pencereler açtığı eseri "İstanbul Senfonisi Op.28" beğeniye sunuldu.