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Kilim ve halı dokuma kursunun 83 yaşındaki kursiyeri bildiklerini gençlere öğretiyor

Ordu'da açılan kilim ve halı dokuma kursuna katılan 83 yaşındaki Sevim Haznedaroğlu, azmi ve tecrübesiyle diğer kursiyerlere örnek oluyor.

Hayati Akçay  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Kilim ve halı dokuma kursunun 83 yaşındaki kursiyeri bildiklerini gençlere öğretiyor

Ordu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ünye ilçesindeki Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursu'nda (ORMEK) açılan kilim ve halı dokuma kursuna her yaştan kadın katılıyor.

Kursa katılan 83 yaşındaki Sevim Haznedaroğlu, kilim dokumacılığı konusunda çocukken edindiği tecrübesiyle diğer kursiyerlere de yardımcı oluyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Haznedaroğlu, kurs günlerini hiçbir zaman aksatmadığını, 09.00-16.00 saatleri arasında Ünye ORMEK'te kilim dokuduğunu belirtti.

İnsanın yaşı ne olursa olsun üretme azmi içerisinde olması gerektiğini vurgulayan Haznedaroğlu, şunları kaydetti:

"Kilim dokumaya 9 yaşında ablamlardan görerek başladım. O günden bu yana kilim dokumaya devam ediyorum. Eşim öğretmendi, 55 yıl önce Ünye'ye taşındık ve o günden bu yana burada yaşıyorum. Ünye ORMEK'te kilim ve halı dokuma kursu olduğunu öğrenince de hemen kayıt yaptırdım ve yeniden dokumaya başladım. ORMEK'te hem kilim dokuyoruz hem de bizim geçmişte yaptığımız bilinmeyen modelleri genç arkadaşlarımıza gösteriyorum. Dokuduğum kilimleri de çocuklarıma, eşe dosta hatıra olarak hediye ediyorum."

"Hem kusursuz hem de hepimizden daha seri kilim dokuyor"

Kursun usta öğreticisi Ayşe Bilgin, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri canlandırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Her yaştan kadının kursa katıldığını ancak 83 yaşındaki Sevim Haznedaroğlu'nun azmine hayran kaldıklarını belirten Bilgin, "Bu yaşında bu denli özverili çalışmasından dolayı biz ona hayran olduk. Hem kusursuz hem de hepimizden daha seri kilim dokuyor. Biz bildiklerimizin yanı sıra onun gösterdiği farklı modelleri de öğrenerek dokumaya başladık." ifadelerini kullandı.

Bilgin, kilim dokumayı öğrenen birçok kursiyerin dokuduklarını satarak aile ekonomisine katkı sağladığını da aktardı.

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