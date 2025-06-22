Dolar
39.67
Euro
45.70
Altın
3,367.85
ETH/USDT
2,200.00
BTC/USDT
100,807.00
BIST 100
9,203.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Kongre Merkezi'nde kulübün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Yaşam, insana dair

Hükmen galibiyeti kabul etmeyip güreşti, mağlup olunca "en centilmen" seçildi

Sivas’ta rakibi geç kaldığı için hükmen galip ilan edilen güreşçi, rakibinin salona gelmesi üzerine “güreşir misin?” teklifini kabul etti. Maçı 5-0 kaybederek elenen sporcuya, davranışı nedeniyle “en centilmen güreşçi” madalyası verildi.

Serhat Zafer  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Hükmen galibiyeti kabul etmeyip güreşti, mağlup olunca "en centilmen" seçildi Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Taha Akgül Spor Salonu'nda 5 ayrı yaş grubunda düzenlenen organizasyonda Bartın Ulu Çınar Spor Kulübü sporcusu Akıncan Yıldırım, rakibi Ramazan Tunahan Kılıç maça geç kalınca hakem tarafından hükmen galip ilan edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Teknik komite, Akıncan Yıldırım'a, rakibi Ramazan Tunahan Kılıç'ın salona gelmesiyle güreşip güreşmeyeceğini sordu.

Hükmen galip ilan edilmesine rağmen güreşmeyi kabul eden Akıncan, rakibine 5-0 mağlup olarak organizasyondan elendi.

Örnek davranışından dolayı Akıncan Yıldırım'a Türkiye Güreş Federasyonu tarafından "en centilmen güreşçi" madalyası verildi.

Akıncan Yıldırım, AA muhabirine, rakibi mindere çıkmayınca hakemin elini kaldırarak kendisini galip ilan ettiğini söyledi.

Rakibinin salona gelmesiyle güreşmek istediğini belirten Akıncan, mağlup olmasına rağmen aldığı centilmenlik madalyasının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

"Sporcum örnek davranışıyla bizleri sevindirdi"

Akıncan Yıldırım'ın antrenörü İshak Çapaş ise müsabaka saatinin ardından geçen 10 dakikaya rağmen rakibin mindere gelmediğini söyledi.

Rakibin gelmesiyle hakemlerin Akıncan'a güreşmek isteyip istemediğini sorduğunu aktaran Çapaş, sporcusunun güreşip mağlup olmasına rağmen "en centilmen sporcu" ödülünü aldığını ifade etti.

Örnek davranışından dolayı Akıncan'ı kutlayan Çapaş, "Süper bir organizasyon oldu. Her şeyiyle dört dörtlük bir turnuva oldu. Biz ata sporunun neler gerektirdiğini sporcularımıza yansıtıyoruz. Ahlak ve terbiyeyi yansıttığımız için sporcumuz da gereğini yaparak yaptığı davranışla bizleri sevindirdi." diye konuştu.

"Rakibim sayesinde maça çıkarak 3. oldum"

Kahramanmaraş Tek Işık Spor Kulübü sporcusu Ramazan Tunahan Kılıç, rakibini tebrik etti.

Hükmen galip gelmesine rağmen rakibinin maça çıkmak istediğini dile getiren Tunahan, "Maça geç kalmıştım. Rakibim sayesinde maça çıktım. İlk defa güreşiyorum ve 3. olduğum için çok mutluyum." dedi.

Tunahan'ın annesi Rabia Kılıç da trafik yoğunluğu nedeniyle müsabakaya geç kaldıklarını belirtti.

Galip gelmesine rağmen Akıncan Yıldırım'ın güreşmeyi kabul ettiğini kaydeden Kılıç, "Akıncan güreşmeyi kabul edince, Tunahan'a bir şans doğdu. Ailesine çok teşekkür ederim, çok güzel bir evlat yetiştirmişler. Pırlanta gibi merhametli bir evlat yetiştirmişler. Sizin sayenizde Tunahan maça çıktı, Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla için yüksek sıcaklık ve orman yangını uyarısı
Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak
Dışişleri Bakanı Fidan, İran, Tunus, Suriye ve Yemenli mevkidaşları ile bir araya geldi
Afyonkarahisar'da hastanede tedavi gören öğrenci YKS'ye ambulansla götürüldü
Bolu ve Karabük'te YKS'ye geç kalma riski yaşayan öğrencilere trafik ekipleri yardım etti

Benzer haberler

Hükmen galibiyeti kabul etmeyip güreşti, mağlup olunca "en centilmen" seçildi

Hükmen galibiyeti kabul etmeyip güreşti, mağlup olunca "en centilmen" seçildi

Sivas'ta imece usulüyle yapılan caminin inşaatına kadınlar da briket taşıyor

Türk güreşinde tarihi hamleler

KKKA hastalığına yakalananların en az yüzde 95'i sağlığına kavuşuyor

KKKA hastalığına yakalananların en az yüzde 95'i sağlığına kavuşuyor
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
Grekoromen Güreş Milli Takımı, İsrail'in İran'a saldırısında büyük tehlike atlattı

Grekoromen Güreş Milli Takımı, İsrail'in İran'a saldırısında büyük tehlike atlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet