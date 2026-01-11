Dolar
Yaşam, insana dair

Güney Koreli damat ile Rizeli gelin dünyaevine girdi

Güney Koreli Yeong Jun, İstanbul'da tanıştığı nişanlısı Melisa Şat ile Rize'de yapılan düğünle hayatını birleştirdi.

Ayfer Koçal  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
Güney Koreli damat ile Rizeli gelin dünyaevine girdi Fotoğraf: Ayfer Koçal/AA

Rize

Müslümanlığı seçerek Can Kim adını alan Yeong Jun, Çayeli ilçesinde geçen yıl Rizeli Melisa Şat ile evliliğe giden yolda ilk adımı atarak nişanlandı.

İngilizce çevirmenlik mezunu olan Melisa Şat (26) ile botanik alanında çalışan Can Kim (29), üç yılı aşkın süren arkadaşlıklarını Çayeli ilçesindeki bir düğün salonunda evlilikle taçlandırdı.

Güney Kore'ye ait şarkı ile sahneye çıkan çift, Karadeniz müzikleriyle horon oynayıp, davetlilerle doyasıya eğlendi.

Melisa Şat, gazetecilere yaptığı açıklamada, nişandan sonraki süreçte Korece öğrenmeye çalıştığını belirterek, "O yüzden kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Evrak hazırlama süreci çok zordu açıkçası. Üstesinden geldik. Can, Kore'den gelince bana çok yardımcı oldu. Bir şekilde buradayız bugün bizim en mutlu günümüz." diye konuştu.

Çevresinden olumlu tepkiler aldığını aktaran Şat, "Can'ın Güney Koreli olması bence bir şey değiştirmiyor. Benim sevdiklerim zaten başından beri yanımdaydı. Can'la tanışınca onu çok sevdiler. Seviyorsa gerçekten kilometreler hiçbir şekilde engel değil. Ben uzak bir ilişkiyi tercih etmeyecektim ama Can gibi biriyle karşılaştıktan sonra ben bile tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Düğünün ardından İstanbul'a gideceklerini belirten Şat, daha sonra Güney Kore'de yaşamayı planladıklarını söyledi.

Güney Koreli damat Can Kim ise Türkiye'nin her zaman kendisi için çok iyi bir ülke olduğunu dile getirerek, "Türkiye ile Güney Kore'nin ilişkisi zaten çok iyiydi, iyi olmaya devam ediyor." dedi.

Ailesinin kendisini desteklediğini belirten Kim, bölgenin doğasını çok sevdiğini sözlerine ekledi.

"Kırmızı yelekliler" ihtiyaç sahiplerine sosyal destek için karlı yolları aşıyor
Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor
Emine Erdoğan'dan Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretine ilişkin paylaşım
Ağrı'da "kar kaplanları" kesintisiz ulaşım için gece gündüz çalışıyor
