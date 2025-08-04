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Yaşam, insana dair

Eski inşaat ustası, emekliliğinin ardından hayalindeki sanata yönelerek 5 sergi açtı

Tekirdağ'da yaşayan 70 yaşındaki emekli inşaat ustası Musa Samasti, emekli olduktan sonra resme yönelerek 5 kişisel sergi açtı.

Mesut Karaduman  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
Eski inşaat ustası, emekliliğinin ardından hayalindeki sanata yönelerek 5 sergi açtı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Yıllarca inşaatlarda çalışan ve tuğla taşıyıp harç kararak geçimini sağlayan Samasti, 15 yıl önce emekli oldu.

Samasti, lise yıllarında ilgi duyduğu ve zaman zaman yaptığı resim çalışmalarına emekli olduktan sonra daha fazla vakit ayırmaya başladı.

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Zamanla kendisini geliştiren Samasti, bugüne kadar 5 sergi açarak eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Samasti, sadece tuvalle yetinmeyip çeşitli ev, dernek ve farklı binaların dış cephelerini de çizdiği resimlerle süslemeye başladı.

Musa Samasti, AA muhabirine, aslen Trabzonlu olduğunu, yıllardır Tekirdağ'da yaşadığını söyledi.

Yıllardır beden gücüyle çalıştığını ve emekli olduktan sonra gençlik merakı olan resme yöneldiği ifade eden Samasti, "Lise yıllarında resme merakım çoktu. En sevdiğim dersler resim ve edebiyattı. İlgim bu alanlara fazlaydı. Resme olan ilgimi kendim keşfettim ve hiç bırakmadım." dedi.

Samasti, hayat mücadelesinden dolayı resme istediği gibi zaman ayıramadığını, emekli olduktan sonra tuvalin başında vakit geçirmeye başladığını dile getirdi.

"Resim yapmayı, duvarları süslemeyi seviyorum"

Yaptığı eserlerin beğenilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Samasti, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 5 sergi açtım. Son sergimi Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen şenliklerde açtım. Namık Kemal Üniversitesinde de sergi açmak istiyorum. Duvarlara da resimler yapıyorum. Duvarlara yaptığım resimlerin incelikleri büyük fırçayla ya da bazen rulo ile yaptığım için tuvallerden daha az. Resim yapmayı, duvarları süslemeyi seviyorum, tabloları severek yapıyorum."

Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz de Musa Samasti'nin çok güzel eserler ortaya çıkardığını dile getirdi.

Hiçbir eğitim almadan kendini geliştiren Samasti'nin eserlerinin şenliğe katılan herkes tarafından çok beğenildiğini ifade eden Akyüz, Samasti'ye destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

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