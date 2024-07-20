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Yaşam, insana dair

Baba ve çocukları, tekvandoda yeni şampiyonlar yetiştiriyor

Tekirdağ'da tekvando antrenörü Oğuzhan Tokgöz, kendisi gibi antrenörlük yapan kızı ve oğluyla şampiyon sporcular yetiştirmek için ter döküyor.

Mesut Karaduman  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
Baba ve çocukları, tekvandoda yeni şampiyonlar yetiştiriyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Oğuzhan Tokgöz, yaklaşık 20 yıl önce kızını tekvando kursuna gönderdi. Kızından etkilenen ve tekvando sporuna ilgi duymaya başlayan baba, uzun süren eğitiminin ardından tekvando antrenörü oldu. Saray ilçesinde spor kulübü kuran Tokgöz, çocukları Tuğçe ile Oğuz'un yanı sıra tekvandoya ilgi duyan sporcular yetiştirmeye başladı.

Başarılı sporcular yetiştiren Tokgöz'ün kızı Tuğçe ile Oğuz da tekvandoda ulusal ve uluslararası başarılar kazandı.

Elde ettiği başarılarla dikkati çeken Tuğçe, bir süre sonra antrenör olmaya karar verdi. Aldığı eğitimle tekvando antrenörü olan Tuğçe, babasıyla haftanın 6 günü farklı yaş gruplarında yeni sporcular yetiştiriyor. Oğuz da geçen yıl aldığı eğitimlerin ardından antrenör olarak babası ve ablasıyla çalışmaya başladı.

Antrenör Oğuzhan Tokgöz, yetiştirdikleri sporcular arasında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar kazanmış sporcular olduğunu söyledi.

Tekvandonun kendileri için vazgeçilmez olduğunu ifade eden Tokgöz, "Yıllar önce kızımın vesilesiyle bu işe başladık ve antrenör olduk. İşi bu kadar büyüteceğimizi düşünmüyordum. 2 yıl önce kızım, bu yılda oğlum antrenör olarak çalışmaya başlamasıyla yavaş yavaş kenara çekilmem gerektiğini gösteriyorlar. Çocuklarımın bu günlere gelmesi, beni örnek almaları, antrenör olmaları çok güzel. Başarılı bir sporcu oldukları gibi başarılı antrenör de olacaklar." diye konuştu.

Tokgöz, çocuklarının tekvandonun içinden geldiği için sporcuların dilinden daha iyi anladığını aktararak, zamanla sporculara daha fazla şeyler katabileceklerini dile getirdi.

26 yaşındaki antrenör Tuğçe Tokgöz de uzun yıllardır tekvandonun içinde olduğunu aktararak, "Antrenörlük aklımda yoktu ama bir şekilde oldu. Antrenörlüğü babamla yapmak ayrı bir güzel. Babam benim için güzel bir örnek ama onun seviyesine gelmek için çok çalışmam gerekiyor. Ailecek bu sporu yaptığımız içinde çok mutluyum. Her açıdan bilginin, birikimin bir arada olduğu bir üçlü olduğumuz düşünüyorum. İnşallah başarılarımız artarak devam edecek." diye konuştu.

Antrenör Oğuz Tokgöz ise hem antrenör hem sporcu olarak çalışmalarına devam ettiğini anlatarak,"Yıllar önce kenardan babamı, sonra ablamı izliyordum şimdi onların yanında antrenör olmak garip bir duygu. Bu benim için çok keyifli. Benim yapamadığım dereceleri yeni sporcuların yapmasını sağlamak için gayret ediyorum." ifadelerini kullandı.

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