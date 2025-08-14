Dolar
Spor, insana dair

Avrupa şampiyonu milli atıcının yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Avrupa şampiyonu milli atıcı Muhammet Seyhun Kaya, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 8-19 Ekim'de düzenlenecek ISSF Plak Atışları Dünya Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkmayı hedefliyor.

Sinan Doruk  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Avrupa şampiyonu milli atıcının yeni hedefi dünya şampiyonluğu Fotoğraf: Sinan Doruk/AA

Kahramanmaraş

Fransa'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda Skeet Genç Erkekler bireysel kategorisinde Avrupa şampiyonu olan 21 yaşındaki Kaya, uluslararası kariyerinde ilk altın madalyasını kazanmanın gururunu yaşıyor.

Antrenmanlarını memleketi Kahramanmaraş'ta sürdüren Kaya'nın hedefinde, 8-19 Ekim'de Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek ISSF Plak Atışları Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak var.

Kaya, AA muhabirine, kendisi gibi milli atıcı olan halası Rümeysa Pelin Kaya'ya özenerek başladığı atıcılık sporunda önemli başarılara imza attığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Şampiyona dönüşünde kendisini karşılamak için havaalanına gelenleri gördüğünde çok duygulandığını belirten Kaya, "Madalyalı şehrin madalyalı sporcuları olmak gurur verici." dedi.

Antrenörler eşliğinde çalışmalara ara vermeden başladığını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Yunanistan'da düzenlenecek ISSF Plak Atışları Dünya Şampiyonası'nda hedeflerimiz yüksek. İnşallah orada başarılı oluruz. Güzel bir çalışmayla dünya şampiyonasından da altın madalya ile dönmek istiyorum."

Kaya, sonraki hedefinin ise 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda madalya kazanmak olduğunu sözlerine ekledi.

"Beklentimiz çok daha yüksek."

Plak Atışları Antrenörü Ahmet Turgut Arabacı da Kaya ile birlikte 4 yıldır antrenman yaptıklarını ve birçok madalya kazandıklarını söyledi.

Kaya'nın başarısıyla gurur duyduklarını anlatan Arabacı, şunları söyledi:

"Seyhun Kaya'dan beklentimiz çok daha yüksek. Kahramanmaraş olarak sporcu havuzumuz çok geniş. İlimizden madalyalı sporcularımız var. Bu sporcularımız bizi gururlandırıyor. Tüm sporcularımızın 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda kota alması için gayret ediyoruz."

