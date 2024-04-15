Dolar
32.42
Euro
34.45
Altın
2,383.24
ETH/USDT
3,102.00
BTC/USDT
63,335.00
BIST 100
9,679.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklar artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yurt genelinde yarından itibaren artması beklenen sıcaklıkların bazı illerde 30 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklar artacak

Ankara

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmekte. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum. Bununla birlikte doğal oksijen kaynağımız olan ormanlarımızda da havaların ısınmasıyla beraber herhangi bir yangın olmaması için tüm vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklar artacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Antalya'da kazanın yaşandığı teleferik tesisi girişlere kapatıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass'ı kabul etti
İspanya'nın amfibi hücum gemisi İstanbul'da

Benzer haberler

Yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklar artacak

Yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklar artacak

Yıl sonuna kadar 200 bin deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek

Deprem bölgesindeki inşa ve ihya çalışmaları bayram tatilinde de aralıksız sürdü

Bakan Özhaseki, Ramazan Bayramı'nı kalıcı konutlarda karşılayan depremzedelerin memnuniyetlerini paylaştı

Bakan Özhaseki, Ramazan Bayramı'nı kalıcı konutlarda karşılayan depremzedelerin memnuniyetlerini paylaştı

Şırnak ve Mardin için gök gürültülü sağanak uyarısı

Şırnak ve Mardin için gök gürültülü sağanak uyarısı
Adıyamanlı depremzede Şahin ailesine yeni evleri teslim edildi

Adıyamanlı depremzede Şahin ailesine yeni evleri teslim edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet