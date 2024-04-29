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Meteoroloji'den Konya için sağanak uyarısı

Konya'da akşam saatlerinde sağanak bekleniyor.

Mehmet Tosun  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Meteoroloji'den Konya için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 19.30'a kadar beklenen gök gürültülü sağanağın, yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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