Milli pentatletler Kıvanç Taşyaran ve Buğra Ünal, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcular Kıvanç Taşyaran ve Buğra Ünal, finale çıktı.

Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada erkekler kategorisinde yarı finaller tamamlandı.

Milli sporcular Kıvanç Taşyaran ve Buğra Ünal, B Grubu'nda yer aldı.

Yüzme, engel parkuru, eskrim ve laser run yarışında mücadele eden Kıvanç ve Buğra, 18 sporcu arasından ilk 9'a girerek final bileti aldı. Türk modern pentatlon tarihinde ilk kez iki Türk sporcu, aynı anda finale kalma başarısı gösterdi.

Kıvanç, grubunu 2'nci, Buğra ise 8'inci sırada bitirerek finale yükseldi.

Final müsabakası, yarın saat 18.00'de başlayacak.

Hamza Yerlikaya, sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, yerinde takip ettiği yarı final müsabakaları sonrası finale yükselen Türk sporcuları kutladı.

Yerlikaya, sporcuların büyük bir çaba sarf ederek finale çıktığını vurgulayarak, "Bu daha başlangıç. İnşallah yarın finalde altın madalyayı Türkiye alacak, iki Türk sporcumuz da kürsüyü birlikte paylaşacaktır. Modern pentatlon şaha kalkmıştır. Biz kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Akıttıkları terin emeğin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Rabbim emeklerini zayi etmesin." ifadelerini kullandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın ise "Rabbim bugünleri bize gösterdi. Uzun yıllardır yapmış olduğumuz yatırımların meyvesidir bu. Hepsinin alnından öpüyorum. İnşallah yarın bayrağımızı gönderde dalgalandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

3 Türk sporcuyla final

2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda yarın 3 Türk sporcu, finalde madalya mücadelesi verecek.

Kadınlarda İlke Özyüksel Mihrioğlu, erkeklerde ise Buğra Ünal ve Kıvanç Taşyaran, finalde Türkiye'yi temsil edecek.

Kadınlarda finaller saat 09.00'da, erkeklerde ise 18.00'de başlayacak. Müsabakalar, TRT Spor, HT Spor ve Tivibu Spor'dan aynı anda canlı yayımlanacak.