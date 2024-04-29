Kahramanmaraş'ta ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş
Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir ahşap fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler yangının söndürülmesi için çalışma yürütüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.