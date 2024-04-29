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Kahramanmaraş'ta ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gökhan Çalı  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Kahramanmaraş'ta ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Gökhan Çalı - AA

Kahramanmaraş

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir ahşap fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler yangının söndürülmesi için çalışma yürütüyor.

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