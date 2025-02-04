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Yurdun bazı kesimleri için kar yağışı uyarısı

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Abdullah Sarica  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Yurdun bazı kesimleri için kar yağışı uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışları, Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde, Nevşehir'in doğu, Malatya'nın ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olacak.

Batı Karadeniz'deki kar yağışları, yarın öğleden sonra Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli görülecek.

Buzlanmaya bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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