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Yunanistan'ın, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden NAVTEX'ine itiraz

Yunanistan'ın Girit'in doğusunda faaliyet gösterecek araştırma gemisine yönelik yayımladığı NAVTEX'in Türk Kıta Sahanlığını da kapsaması nedeniyle Türkiye itiraz NAVTEX'i yayımladı.

Sarp Özer   | 20.09.2021
Yunanistan'ın, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden NAVTEX'ine itiraz

Ankara

Yunanistan, 16 Eylül'de, "Nautical Geo adlı araştırma gemisinin 16-22 Eylül 2021 tarihlerinde Girit'in doğusunda yapacağı bilimsel çalışmalar" nedeniyle NAVTEX ilan etti.

Türk kıta sahanlığını da kapsayan bu NAVTEX ilanının ardından Türkiye de "itiraz NAVTEX"i yayınladı.

Yunanistan'ın NAVTEX ilanını "provokatif girişim" olarak niteleyen Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde kendi kıta sahanlığındaki hak, alaka ve menfaatlerini bu türden hukuksuz, saldırgan ve provokatif girişimlere karşı korumakta ve savunmakta kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Yunan basınında yer alan "Nautical Geo araştırma gemisinin Girit'in doğusundaki EastMed boru hattının olası güzergahında haritalama amacıyla yapacağı araştırmaların Türk savaş gemilerince engellendiği"ne yönelik haberlerin "mesnetsiz" olduğunu bildiren kaynaklar, söz konusu alanın bir kısmı Türk Kıta Sahanlığı'nda yer aldığı ve Türkiye ile önceden koordine edilmediği gerekçesiyle itiraz NAVTEX'i yayınlandığını kaydetti.

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