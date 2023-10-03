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Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

Fatma Sevinç Çetin  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor. Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.

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