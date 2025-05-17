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Yılmaz: Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfi, enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya önemli katkı sağlayacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfine ilişkin, "Bu keşif, enerjide dışa bağımlılığımızı ve cari açığımızı azaltmaya önemli katkı sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.

Abdullah Sarica  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Yılmaz: Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfi, enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya önemli katkı sağlayacaktır

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, stratejik öncelikleri olan enerji alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfinin hayırlı olmasını dileyerek, "75 milyar metreküp rezerv ve yaklaşık 30 milyar dolar ekonomik değeriyle bu keşif, enerjide dışa bağımlılığımızı ve cari açığımızı azaltmaya önemli katkı sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.

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Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, sağlık hizmetlerinde standartları yükseltirken, sağlık turizmi ve sağlık endüstrisi alanlarında da güçlü politikalarla yola kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

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