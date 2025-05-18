Dolar
38.85
Euro
43.37
Altın
3,201.12
ETH/USDT
2,473.70
BTC/USDT
103,155.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 02.52'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatih Gökbulut  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile nükleer müzakereleri görüştü
İletişim Başkanı Altun: İnsanlık dramları karşısında sesini yükseltmekten geri durmayan bir milletiz
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Bakan Tunç: Depreme ilişkin idari yargıda açılan davaların yaklaşık yüzde 75'i karara bağlandı

Prof. Dr. Sözbilir, Konya'daki 5,2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi

Prof. Dr. Sözbilir, Konya'daki 5,2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arık, Konya'daki depremi değerlendirdi

Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arık, Konya'daki depremi değerlendirdi
Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet