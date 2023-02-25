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Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesinden 6 yaralı ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 6 kişi, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Abdülkerim Güzel   | 25.02.2023
Deprem bölgesinden 6 yaralı ambulans uçakla İstanbul'a getirildi Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Adana'dan kalkan ve depremde yaralanan 6 kişi ile 6 refakatçiyi taşıyan ambulans uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.

Sağlık görevlilerince sedyelerle uçaktan alınarak ambulanslara götürülen yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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