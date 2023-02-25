Deprem bölgesinden 6 yaralı ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 6 kişi, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.
İstanbul
Adana'dan kalkan ve depremde yaralanan 6 kişi ile 6 refakatçiyi taşıyan ambulans uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.
Sağlık görevlilerince sedyelerle uçaktan alınarak ambulanslara götürülen yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.