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Dünya, Asrın felaketi

Köln'de Türk ve Almanlar Türkiye'deki deprem mağdurları için bir araya geldi

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen bir etkinlikte buluşan Türk ve Almanlar, Türkiye'deki deprem mağdurları için dua etti.

Mesut Zeyrek   | 25.02.2023
Köln'de Türk ve Almanlar Türkiye'deki deprem mağdurları için bir araya geldi Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Köln

Şehir merkezindeki Eberplatz'da düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra farklı din ve inançlardan temsilciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra depremde yaşamını yitirenler için sela okundu, yaraların kolayca sarılabilmesi için dualar edildi.

Organizasyonun öncülerinden İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı Köln Bölge Başkanı Ali Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "asrın felaketi" olarak tabir edilen bu olayı Alman kamuoyunda daha fazla duyurmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Dernek ve sivil toplum kuruluşları olarak düzenledikleri yardım etkinlikleriyle depremzedelerin yanında olduklarını ifade eden Bozkurt, etkinliğe destek veren her kesimden insana teşekkür etti.

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