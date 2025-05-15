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Prof. Dr. Sözbilir, Konya'daki 5,2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Depremin odak mekanizma çözümü, KB-GD uzanımlı eğim atımlı bir fayın kırıldığını göstermektedir." dedi.

Günay Pabuşçu  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Prof. Dr. Sözbilir, Konya'daki 5,2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi

İzmir

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sözbilir, AA muhabirine, Kulu'daki depremin sismik kaynağının, dış merkez lokasyonu ve odak mekanizma çözümü baz alındığında, Tuz Gölü fay zonunun en kuzeybatıdaki segmenti olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Sözbilir, "Depremin odak mekanizma çözümü, KB-GD uzanımlı eğim atımlı bir fayın kırıldığını göstermektedir. Bu da birçok ünlü bilim insanının Tuz Gölü fay tipinin doğrultu atımlı fay olduğu iddiasını da çürütmektedir." ifadelerini kullandı.

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Tuz Gölü Fay zonunun özellikleri hakkında bilgiler paylaşan Sözbilir, şunları kaydetti:

"Tuz Gölü fay zonu Orta Anadolu'daki en önemli sismik kaynaklardan birisidir. Konya-Kulu ilçesinden başlayıp Aksaray'dan geçer ve Hasan Dağı'nı kesecek şekilde Niğde-Kemerhisar ilçesine kadar uzanır. Toplam uzunluğu 200 kilometredir. Fay düşük kayma hızına sahip olmakla birlikte uzun zamandan beri yıkıcı deprem üretmediği bilinmektedir. Tarihsel dönemlerde büyüklüğü 7'ye varan yıkıcı depremlere kaynaklık ettiği kabul edilmektedir. Aktif volkan niteliğindeki Hasan Dağı volkanı Tuz Gölü fay zonunun güneybatı segmentleri üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle sistemin sürekli izlenmesinde yarar vardır."

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