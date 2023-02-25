Deprem bölgesinde 637 bin 488 kişiye psikososyal destek sağlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremden etkilenen illerde 637 bin 488 kişiye psikososyal destek hizmeti sağladıklarını bildirdi.
Ankara
Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 3 bin 716 personelimizle 637 bin 488 vatandaşımıza, deprem bölgesi dışındaki illerimizde ise 3 bin 611 personelimizle 306 bin 500 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sağladık."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.