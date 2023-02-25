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Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesinde 637 bin 488 kişiye psikososyal destek sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremden etkilenen illerde 637 bin 488 kişiye psikososyal destek hizmeti sağladıklarını bildirdi.

Ömer Olcay   | 25.02.2023
Deprem bölgesinde 637 bin 488 kişiye psikososyal destek sağlandı

Ankara

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 3 bin 716 personelimizle 637 bin 488 vatandaşımıza, deprem bölgesi dışındaki illerimizde ise 3 bin 611 personelimizle 306 bin 500 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sağladık."

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