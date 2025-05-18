Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek, Çankaya Belediyesi tarafından yaptırılan gençlik merkezinin açılışına katılacak.
(Ankara/12.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tütün İskelesi'nde konuşacak, Onur Anıtı'nı ve Çiftlik Caddesi'ndeki esnafı ziyaret edecek.
(Samsun/14.30-15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Üretken Esenler Proje Yarışmaları Finali programına katılacak.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi"nin ikinci toplantısı dolayısıyla Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.
(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 36. haftası, Galatasaray-Bellona Kayserispor, Fenerbahçe-ikas Eyüpspor, Kasımpaşa-RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor-Beşiktaş, Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK, Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor, Sipay Bodrum FK-Trabzonspor ve Çaykur Rizespor-Göztepe müsabakalarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/19.00/19.00/19.00/Antalya/19.00/19.00/Samsun/Muğla/Rize/19.00) (Fotoğraflı)
2- Polonya'da düzenlenen Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun üçüncülük maçında Halkbank ile Jastrzebski Wegiel, final maçında ise Aluron CMC Warta Zawiercie ile Sir Sicoma Monini Perugia karşılaşacak.
(Lodz/17.00/21.05) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasına Manisa Basket Divissa-Semt 77 Yalovaspor ve Mersinspor-Darüşşafaka Lassa müsabakalarıyla devam edilecek.
(Manisa/Mersin/15.30) (Fotoğraflı)
4- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Adasokağı, Armada Praxis Yalıkavak'ı konuk edecek.
(Adana/13.00) (Fotoğraflı)
5- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-6'ncılık serisi üçüncü ve son maçında Görele Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u ağırlayacak.
(Giresun/17.00) (Fotoğraflı)
6- Hentbol Erkekler Süper Lig play-off 7-8'incilik serisi ikinci maçında Köyceğiz Belediyespor, Güneysu'yu konuk edecek.
(Muğla/13.00) (Fotoğraflı)
7- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya'daki 5. ayağı, superpool ve ikinci yarışla tamamlanacak.
(Most/12.00/15.00)
8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın İtalya'daki 2025 sezonu yedinci ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
(Imola/16.00) (Fotoğraflı)
9- Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun beşinci ayağı Portekiz Rallisi tamamlanacak.
10- Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Sigorta işbirliğiyle hayata geçirilen 3x3 basketbol turnuvasının final etabı, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.