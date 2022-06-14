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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Tevfik Işık   | 14.06.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, e-Ticaret alanındaki düzenlemeleri görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına iştirak edecek.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Grand Mercure Otel'de Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu'nun 35. Yıl Programı'na katılacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde Mamak Mutlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kura çekimine iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Vefa Lisesi'nde İlber Ortaylı Kütüphanesi'nin açılışını yapacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle Danıştayda açılan davanın duruşmasına katılacak.

(Ankara/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM'den

- MHP ve HDP'nin TBMM grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini öngören kanun teklifi görüşülecek.

- Adalet Komisyonunda Basın Kanunu ile sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

- KİT Komisyonunda Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ ile Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 2019 ve 2020 yılı hesapları incelenecek.

(TBMM/10.45/12.45/15.00/15.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NATO PA Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çevrim içi olarak "İnovasyon ve Yerli Üretim ile Kobilerin Gücü Etkinliği"ne katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun hizmete alım törenine iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri istatistiklerini, 2021 yılına ilişkin sinema ve gösteri sanatları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi (CEDAW) Komitesi" oturumuna katılacak.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek UMED Uluslararası Medya Akademisi Sertifika Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında Gürsel Aksel Stadı'nda Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

(İzmir/21.45) (Fotoğraflı)

2- Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki 8. ve son maçında deplasmanda Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

(Vejle/19.00)

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