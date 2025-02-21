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Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı devam ediyor İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen tarihi yarımada havadan görüntülendi
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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kulu Adalet Binası'nın açılışını yapacak.

(Konya/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güneyşehir 1360 Konut ve 67 Dükkan Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Gaziantep/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Aksaray/09.30-12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çiftçi ve esnafla buluşacak, Ticaret Borsasını, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret edecek, partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak.

(Manisa/12.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin iş gücü girdi endeksleri ve yapı izin istatistiklerini, 2023'e ilişkin yurt dışında kontrol edilen girişimci verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'na katılacak.

(Johannesburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocatepe Camisi'nde hutbe irad edecek, Hafızların Dilinden Şairlerin Kelamı Şiir Yarışması finaline katılacak.

(Ankara/13.07/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 25. haftası; Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor ve ikas Eyüpspor-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.

(Muğla/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olacak.

(Dublin/22.30) (Fotoğraflı)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri İsviçre'de yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

(Nyon/14.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı)

4- Trendyol 1. Lig'in 26. haftası, Manisa FK-Geosis Boluspor maçıyla başlayacak.

(Manisa/20.00) (Fotoğraflı)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftanın ilk maçında Emlak Konut ile Bodrum Basketbol karşılaşacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

6- SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftası, Altekma-Halkbank maçıyla başlayacak.

(İzmir/15.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 17. haftanın ilk maçında Yenimahalle Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavak karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)


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