Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kulu Adalet Binası'nın açılışını yapacak.
(Konya/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güneyşehir 1360 Konut ve 67 Dükkan Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(Gaziantep/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.
(Aksaray/09.30-12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çiftçi ve esnafla buluşacak, Ticaret Borsasını, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret edecek, partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak.
(Manisa/12.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin iş gücü girdi endeksleri ve yapı izin istatistiklerini, 2023'e ilişkin yurt dışında kontrol edilen girişimci verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'na katılacak.
(Johannesburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocatepe Camisi'nde hutbe irad edecek, Hafızların Dilinden Şairlerin Kelamı Şiir Yarışması finaline katılacak.
(Ankara/13.07/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 25. haftası; Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor ve ikas Eyüpspor-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.
(Muğla/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olacak.
(Dublin/22.30) (Fotoğraflı)
3- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri İsviçre'de yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.
(Nyon/14.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı)
4- Trendyol 1. Lig'in 26. haftası, Manisa FK-Geosis Boluspor maçıyla başlayacak.
(Manisa/20.00) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftanın ilk maçında Emlak Konut ile Bodrum Basketbol karşılaşacak.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)
6- SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftası, Altekma-Halkbank maçıyla başlayacak.
(İzmir/15.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 17. haftanın ilk maçında Yenimahalle Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavak karşı karşıya gelecek.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)
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