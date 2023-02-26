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Gündem

Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz, Antakya Körfezinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cemil Murat Budak   | 26.02.2023
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.26'da merkez üssü Akdeniz Antakya Körfezi olan 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Samandağ'a 3,25 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 13,29 kilometre derinliğinde kaydedildi.


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