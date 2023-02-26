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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

İlknur Yurdakul   | 26.02.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısı ile Parti Meclisi toplantısına katılacak.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında, deprem felaketi nedeniyle ertelenen HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor ve 14'üncü haftada Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçları yapılacak.

(İstanbul/16.00/19.00) 

2- Galatasaray ile Corendon Alanyaspor, Kırbıyık Holding Stadı'nda bilet geliri depremzedelere bağışlanacak hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

(Antalya/18.00) 

3- 2023 Dünya Superbike ve Supersport şampiyonaları, Avustralya'daki ilk ayak mücadelesiyle başlayacak. Superbike'ta Toprak Razgatlıoğlu, Supersport'ta Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü ikinci yarışlara çıkacak.

(Phillip Adası)

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