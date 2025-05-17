Dolar
38.85
Euro
43.37
Altın
3,201.12
ETH/USDT
2,476.80
BTC/USDT
103,259.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrailliler, Hamas ile takas anlaşması yapılması ve ikinci tur müzakerelerinin başlatılması talebiyle Tel-Aviv'de protesto gösterisi düzenliyor
logo
Sağlık

Sağlık Bakanlığından, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanlığı, 705 yataklı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, kentteki sağlık hizmeti sunumuna değer katacağını bildirdi.

Abdullah Sarica, Ersin Çetintaş  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Sağlık Bakanlığından, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine ilişkin paylaşım

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "102 bin 460 metrekare kapalı alanı, 88 polikliniği ve özellikli hizmetleri ile 65 bin metrekare arsa alanı üzerine inşa edilen 705 yataklı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul'daki sağlık hizmeti sunumuna değer katacak. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı." ifadeleri kullanıldı.

17.05.2025

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 gemi 19 Mayıs'ta halkın ziyaretine açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı hastanedeki hastaları ziyaret etti
Bakan Uraloğlu: İstanbul'un bütün kuzeyini yeni bir hızlı demir yoluyla bağlamış olacağız
İstanbul'da TÜRGEV Akademi II. Öğrenci Sempozyumu düzenlendi
Afyonkarahisar'da koparılmasının cezası 557 bin 212 lira olan "Eber sarısı" korunuyor

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığından, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanlığından, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı hastanedeki hastaları ziyaret etti

Bakan Memişoğlu: Şehir hastanelerimiz, birer bilim ve teknoloji üssü haline gelmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesinin açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesinin açılışını yapacak
Sağlık Bakanlığı: 2021-2025 yılları arasında taranan kayıtlı kişilerden 278 binine hipertansiyon tanısı konuldu

Sağlık Bakanlığı: 2021-2025 yılları arasında taranan kayıtlı kişilerden 278 binine hipertansiyon tanısı konuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar yola devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar yola devam edeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet