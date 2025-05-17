Dolar
38.85
Euro
43.37
Altın
3,201.12
ETH/USDT
2,474.50
BTC/USDT
103,050.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Memişoğlu: Şehir hastanelerimiz, birer bilim ve teknoloji üssü haline gelmiştir

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bugün Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş sağlık altyapısına sahip ülkelerinden biri olduğunu belirterek, "Sağlık alanında pek çok temel göstergede dünya ortalamasının üzerine çıkılmıştır." dedi.

Başak Akbulut Yazar  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Bakan Memişoğlu: Şehir hastanelerimiz, birer bilim ve teknoloji üssü haline gelmiştir Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Memişoğlu, Bahçelievler'de inşa edilen İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her geçen gün yeni bir sağlık yatırımının açılışına iştirak etmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bugün yeni bir sağlık tesisini daha vatandaşlarla buluşturduklarını kaydeden Memişoğlu, aynı zamanda sağlık sisteminin insan odaklı dönüşümünün, bilim ve teknolojiyi esas alan yaklaşımının ve bu ülkeye olan sevdalarının yeni bir nişanesini daha hizmete aldıklarını söyledi.

Bakan Memişoğlu, 705 yatak, 88 poliklinik, 5 tam donanımlı ameliyathane ve 6 yoğun bakım yatağıyla çok kapsamlı imkanlara sahip olan hastanenin yalnızca İstanbul'un değil, Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en donanımlı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinden biri olarak hizmet vereceğini belirtti.

Tesisin, tedavi hizmetlerini en ileri düzeyde sunacağını, bir eğitim, araştırma ve bilim üretim merkezi olarak geleceğin sağlıkçılarını yetiştireceğini ve sağlık bilimine katkı sunacağını ifade eden Memişoğlu, hastanenin ileri teknolojiye sahip altyapısıyla da örnek bir merkez olduğunu vurguladı.

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programımızla sağlıkta geldiğimiz noktayı çok daha ilerilere taşıyacağız"

Memişoğlu, hastanede Palyatif Bakım Ünitesi, Robotik Rehabilitasyon Ünitesi, Lenfödem ve Onkoloji Rehabilitasyonu, Ortez-Protez Atölyesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi, Dil ve Konuşma Terapisi, Yutma Terapisi, El ve Ergo Terapi, Geriatrik ve Pediatrik Rehabilitasyon, Kardiyak ve İnme Rehabilitasyon Üniteleri, Masaj ve Manuel Terapi Merkezleri ve daha onlarca multidisipliner birimin hizmet vereceğini aktardı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye, dünyanın en gelişmiş sağlık altyapısına sahip ülkelerinden bir tanesidir. Şehir hastanelerimiz, birer bilim ve teknoloji üssü haline gelmiştir. Sağlık alanında pek çok temel göstergede dünya ortalamasının üzerine çıkılmıştır. Ülkemizin yaşadığı büyük gelişim tüm dünyaya örnek olmuştur ve konuşulmaktadır. Kuşkusuz bu başarı Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü liderliğin, planlamanın ve millete adanmış bir vizyonun eseridir. Geldiğimiz noktada Türkiye, sağlık alanında sadece kendi vatandaşlarına değil, yurt dışından gelen milyonlarca insana da şifa sunan bir sağlık ülkesi haline gelmiştir. Bu büyük başarının arkasında tüm sağlık çalışanlarımızın ve büyük sağlık ailemizin emeği vardır. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programımız ile sağlıkta geldiğimiz bu noktayı çok daha ilerilere taşımak amacıyla gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Hastanenin bugünden itibaren sadece hastalıkları tedavi eden değil, umut inşa eden, vatandaşların yaşam kalitesini artıran ve hayatlarına dokunan bir merkez olacağını dile getiren Memişoğlu, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, bu eserin hayata geçmesinde emeği olan mühendisinden işçisine, sağlık planlamacılarından yöneticilerine kadar herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı hastanedeki hastaları ziyaret etti
Bakan Uraloğlu: İstanbul'un bütün kuzeyini yeni bir hızlı demir yoluyla bağlamış olacağız
İstanbul'da TÜRGEV Akademi II. Öğrenci Sempozyumu düzenlendi
Afyonkarahisar'da koparılmasının cezası 557 bin 212 lira olan "Eber sarısı" korunuyor
Türkiye'de, Halep Üniversitesi'nin öğretim üyesi ihtiyacına yönelik ortak doktora programları başlatılacak

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı hastanedeki hastaları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı hastanedeki hastaları ziyaret etti

Bakan Memişoğlu: Şehir hastanelerimiz, birer bilim ve teknoloji üssü haline gelmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesinin açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar yola devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar yola devam edeceğiz
Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi yarın İstanbul'da açılacak

Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi yarın İstanbul'da açılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet