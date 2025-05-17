Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile nükleer müzakereleri görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde, İran'ın nükleer programına dair yapılan müzakereleri ele aldı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda konuştu.
Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı