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Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile nükleer müzakereleri görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde, İran'ın nükleer programına dair yapılan müzakereleri ele aldı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile nükleer müzakereleri görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda konuştu.

Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile nükleer müzakereleri görüştü
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