Yeni Malatyaspor, depremde enkaz altında kalan kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefat ettiğini açıkladı
İstanbul
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefat ettiği bildirildi.
Yeni Malatyaspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.