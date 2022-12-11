Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 2 PKK, 1 FETÖ mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan biri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), ikisi terör örgütü PKK/KCK mensubu 3 kişinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesi kullanıldı.