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Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 2 PKK, 1 FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan biri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), ikisi terör örgütü PKK/KCK mensubu 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 11.12.2022
Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 2 PKK, 1 FETÖ mensubu yakalandı

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesi kullanıldı.

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