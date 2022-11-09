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Yasa dışı bahis ve kumar uygulamasında 686 kişi yakalandı

Türkiye genelinde yapılan kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik uygulamalarda, 69 kişi gözaltına alındı, aranan 686 kişi yakalandı.

Aykut Karadağ   | 09.11.2022
Yasa dışı bahis ve kumar uygulamasında 686 kişi yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel komutanlıkları koordinesinde, "yasa dışı bahis, kumar, tombala, oyun makineleri" suçlarına yönelik ülke genelinde 9 bin 920 ekip, 33 bin 158 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

Yasa dışı bahis oynatan 12 iş yerindeki 66 kişi hakkında adli işlem, 30 kişi hakkında idari işlem uygulandı. 33 kişi gözaltına alındı, aranan 341 kişi yakalandı.

Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında ise 16 bin 602 iş yeri ve deniz aracı, 397 dernek arandı. Bu uygulamada, 36 kişi gözaltına alındı, aranan 345 kişi yakalandı. 95 kişi hakkında adli işlem, 344 kişi hakkında idari işlem yapılarak para cezası kesildi, 91 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem uygulandı.

69 kişinin gözaltına alındığı ve aranan 686 kişinin yakalandığı uygulamalarda,12 bilgisayar, 6 cep telefonu, 3 tabanca, 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 38 mermi, 12 kumar/oyun makinesi, 2 tombala makinesi, 36 bin 359 kaçak sigara, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynamak için materyal ele geçirildi.

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