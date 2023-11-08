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Yasa dışı bahis suçuna yönelik "Sibergöz" operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahisçilere yönelik 3 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz" operasyonlarında 43 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Serdar Açıl  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Yasa dışı bahis suçuna yönelik "Sibergöz" operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilere karşı 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve "Sibergöz" adı verilen operasyonda 43 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını 3 bin ila 10 bin lira karşılığında temin ettikleri bilgisini verdi.

08.11.2023


Yerlikaya, suçtan elde edilen paranın kripto borsalarından kripto varlık alımı yaparak aklandığını, para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3,6 milyar liralık işlem hacmi bulunduğunu ifade etti.

Banka hesaplarında toplanan yasa dışı bahis paralarının bu şüpheli şahıslar aracılığıyla QR kod ve cebe havale yöntemiyle çekim işleminin yapıldığını belirten Yerlikaya, toplanan yasa dışı bahis paralarının elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarıldığının tespit edildiğini kaydetti.

71 bin 415 liraya el konuldu

Yerlikaya, eş zamanlı operasyonlarda ilk belirlemelere göre, 71 bin 415 liraya, muhtelif miktarda döviz ve altına, çok sayıda senet, banka ve kredi kartına el konulduğunu bildirdi.

Operasyonları gerçekleştiren emniyet mensuplarını tebrik eden Yerlikaya, "Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip ediyoruz. Enselerindeyiz." ifadelerini kullandı.

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