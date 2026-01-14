Dolar
Yarın Miraç Kandili

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili yarın idrak edilecek.

Fırat Taşdemir  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Yarın Miraç Kandili

Ankara

"İsra ve Miraç mucizesi" olarak anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı" Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğu ifade ediyor.

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti nazil oldu.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet ilkelerini bildirdi.

"Mescid-i Aksa'nın mukaddes olduğu şuurunu sürdürmek için bu gece yad ediliyor"

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Miraç Kandili'nin recep ayının 27. gecesinde yad edildiğini söyledi.

Bu gecenin İslam'daki yerinin çok önemli olduğunu belirten Tiryaki, şunları kaydetti:

"Bu geceye özel bir ibadet olmasa da Müslümanlar Miraç Kandili'nin gecesini ve gündüzünü asırlardır nafile ibadetlerle ve anma programlarıyla ihya etmektedirler. Müminlerin miracı olan beş vakit namazın bu gece hediye edilmesinin sevincini yaşamak, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için mübarek ve mukaddes olduğu şuurunu devam ettirmek ve gelecek nesillere bilinç kazandırmak için İsra ve Miraç hadisesi yad edilmektedir."

AKOM'dan 18-19 Ocak'ta İstanbul için karla karışık yağmur beklentisi
Karabük, Bartın ve Kastamonu için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Uzmanlar öğrencilere sosyal medyanın gerçeklerini eğitimlerle anlatıyor
Yarın Miraç Kandili
İstanbul'da gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik bazı düzenlemeler yapıldı
