Yapım ve donatımı süren "TCG MURATREİS" denizaltısı yüzer havuza çekildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda inşa, donatım ve test faaliyetleri devam eden "TCG MURATREİS"in denizaltı inşa holünden yüzer havuza çekiminin gerçekleştiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda inşa, donatım ve test faaliyetleri devam eden 6 adet denizaltının üçüncüsü olan TCG MURATREİS'in, denizaltı inşa holünden yüzer havuza çekim faaliyeti 7 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.
Gölcük Tersanesi Komutanlığında inşa, donatım ve test faaliyetleri devam eden altı adet denizaltının üçüncüsü olan MURATREİS'in, denizaltı inşa holünden yüzer havuza çekim faaliyeti 7 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/xmwYrbtG6M— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 8, 2024
Paylaşımda, "TCG MURATREİS" denizaltısının denizaltı inşa holünden yüzer havuza çekim anına ilişkin fotoğraflar da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.