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Yapım ve donatımı süren "TCG MURATREİS" denizaltısı yüzer havuza çekildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda inşa, donatım ve test faaliyetleri devam eden "TCG MURATREİS"in denizaltı inşa holünden yüzer havuza çekiminin gerçekleştiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Yapım ve donatımı süren "TCG MURATREİS" denizaltısı yüzer havuza çekildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda inşa, donatım ve test faaliyetleri devam eden 6 adet denizaltının üçüncüsü olan TCG MURATREİS'in, denizaltı inşa holünden yüzer havuza çekim faaliyeti 7 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, "TCG MURATREİS" denizaltısının denizaltı inşa holünden yüzer havuza çekim anına ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

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