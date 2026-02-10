Aşırı yağışlar Köyceğiz Gölü'nü taşırdı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan yağışların ardından su seviyesi yükselen Köyceğiz Gölü taştı.
Köyceğiz Gölü'nde su seviyesi, yağışlar ve kuvvetli lodosla birlikte yükseldi.
Göl kenarında bulunan yürüyüş yolu ve bazı işletmelere ait masa sandalyeler su altında kaldı.
Su altında kalan bazı yollar trafiğe kapatılırken gölün taştığı bazı noktalarda da araç geçişlerine izin verilmedi.
Gölün güneybatı kıyısında bulunan ve içinde taşıdığı 12 farklı mineral nedeniyle Türkiye'nin nadir kaplıcalarından biri olan Sultaniye Kaplıcaları'ndaki çamur banyoları, kaplıca havuzları ve tesisler sular altında kaldı.
Kaplıcalara gelen vatandaşlar araçlarını göl kıyısına bırakarak taşan suların içinden yürüyüp tesislere ulaştı.
Bazı vatandaşlar, gölden taşan suların altında kalan kaplıcalarda suya girdi.
Su altında kalan alanlar, AA ekibi tarafından dron ile görüntülendi.
Su altında kalan alanlar, AA ekibi tarafından dron ile görüntülendi.

Bazı kano ve kürek sporcularının da gölde antrenman yaptıkları gözlendi.