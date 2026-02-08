Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,080.00
BTC/USDT
70,417.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Meriç Nehri'nin taştığı bölgede mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Edirne'de Meriç Nehri'nin taştığı bölgedeki yerleşim yerlerinde mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı.

Gökhan Balcı  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Meriç Nehri'nin taştığı bölgede mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Nehrin taştığı Bosnaköy mevkisindeki ev ve çiftliklerde kedi ve köpekleri mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Botla taşkın sahasına açılan ekipler, sahipleriyle birlikte evlere giderek hayvanları kurtardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ekiplere Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) de destek verdi.

Mahsur kalan 3 kedisi ekiplerce kurtarılan Umut Cevher, "3 kedimiz evde mahsur kalmıştı. AFAD ekibimizle birlikte onları kurtardık. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar." dedi.

Öte yandan Meriç Nehri'nin debisindeki düşüş devam ediyor. Son yapılan ölçümde debi saniyede 1162 metreküp olarak kaydedildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve sis
Adalet Bakanı Tunç, Mattia Ahmet Minguzzi için düzenlenen mevlit programına katıldı
Alanya'da sağanak sonrası denizin rengi değişti
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde istinat duvarının çökmesi nedeniyle 5 apartman tahliye edildi
Antalya'da Kumluca-Kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Meriç Nehri'nin taştığı bölgede mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Meriç Nehri'nin taştığı bölgede mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Meriç Nehri'nin debisi düşmeye başladı

Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi artmaya devam ediyor

Uşak'ta derenin taşması sonucu tarım arazilerini ve iş yerlerini su bastı

Uşak'ta derenin taşması sonucu tarım arazilerini ve iş yerlerini su bastı
Fas'ta şiddetli yağışlarla oluşan sel ve taşkınlar nedeniyle 108 binden fazla kişi tahliye edildi

Fas'ta şiddetli yağışlarla oluşan sel ve taşkınlar nedeniyle 108 binden fazla kişi tahliye edildi
Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkınlar yaşandı

Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkınlar yaşandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet