İzmir'de esnaf yağış sonrası biriken suyu rögar kapaklarını açarak tahliye etti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde kuvvetli yağışın ardından iş yerlerini su basan esnaf, kendi imkanlarıyla rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etti.

Metin Aydemir  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
İzmir'de esnaf yağış sonrası biriken suyu rögar kapaklarını açarak tahliye etti Fotoğraf: Metin Aydemir/AA

İzmir

Kentte dün akşam etkili olan yağış sonrası Akçay Caddesi ve çevresinde su birikintileri meydana geldi. Bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Su baskınlarını önlemek isteyen esnaf, kendi imkanlarıyla çevredeki rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esnaf, bölgedeki yağmur suyu ızgaralarının yetersiz olması nedeniyle İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresine tepki gösterdi.

