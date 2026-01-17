Üsküdar Harem Sahil Yolu kaza nedeniyle trafiğe kapandı
Üsküdar Harem Sahil Yolu, kaza nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı.
İstanbul
Üsküdar Harem Sahil Yolu'nda ilerleyen tırın üzerinde bulunan ekskavatör, yol takına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tak yola devrilirken, cadde üzerinde seyreden ve park halinde bulunan bazı araçlarda hasar oluştu.
Kaza nedeniyle yolun her iki yönü de ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.
Araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.