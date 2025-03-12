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Ümraniye'de organize sanayi bölgesindeki hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye'de organize sanayi bölgesindeki hurdalık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zeynep Rakipoğlu, Cüneyt Sevindik  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Ümraniye'de organize sanayi bölgesindeki hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Halis Akyıldız/AA

İstanbul

Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde yer alan hurdalık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevlerin hurdalık alanın yanındaki iş yerine sıçraması da önlendi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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