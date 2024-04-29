Dolar
32.37
Euro
34.77
Altın
2,341.39
ETH/USDT
3,162.80
BTC/USDT
62,286.00
BIST 100
10,003.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya geldi.-VTR- Fransa’nın başkenti Paris’te, Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor.
logo
Gündem

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Rauf Maltaş  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde son bir haftada 15 terörist etkisiz hale getirildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Amerikalı mevkidaşı Blinken ile Riyad'da görüştü
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı
Adalet Bakanı Tunç: Ülkemizin, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açık
Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Rutte'yi destekleyecek

Benzer haberler

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, PKK/YPG'nin Suriye'nin geleceğinde yeri olmadığını söyledi

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, PKK/YPG'nin Suriye'nin geleceğinde yeri olmadığını söyledi
ABD ordusu, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi

ABD ordusu, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet