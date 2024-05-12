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Yaşam

Hollanda'dan tatil için memleketine gelen kadın, 69 yaşında okuma yazma öğrendi

Ailesi okula göndermediği için eğitim alamayan ve 48 yıl önce evlendikten sonra Hollanda'ya yerleşen Hatice Başak, Haliliye Belediyesinin açtığı kurs sayesinde 2 haftada hem okumayı hem yazmayı başardı.

Cebrail Caymaz  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Hollanda'dan tatil için memleketine gelen kadın, 69 yaşında okuma yazma öğrendi Fotoğraf: Cebrail Caymaz/AA

Şanlıurfa

Hollanda'da yaşayan ve tatil için memleketi Şanlıurfa'ya gelen 69 yaşındaki Hatice Başak, belediye tarafından düzenlenen kursa katılarak yıllar sonra okuma yazma öğrendi.

Haliliye ilçesine bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde çocuk yaştayken okula gönderilmediği için okuma yazma öğrenemeyen Başak, 48 yıl önce evlendikten sonra ailesiyle Hollanda'ya yerleşti.

Okuma yazma bilmediği için yaşadığı zorlukları gören Başak, tatil için geldiği Kısas Mahallesi'nde Haliliye Belediyesi tarafından açılan okuma yazma kursuna kayıt oldu.

Başak, 2 hafta önce başladığı kursta hem okumayı hem de yazmayı öğrendi.

Hatice Başak, AA muhabirine, zamanında okuma yazma öğrenmek için imkan bulamadığını söyledi.

Belediye tarafından açılan kursa katıldığını anlatan Başak, "Duydum ki burada belediye kurs açmış. Onun için okumaya, kendimi geliştirmeye geldim. Ben fırsatı kaçırmadım. Yurt dışına gidip geldiğimde de okumaya devam edeceğim." dedi.

Okuma yazma öğrenmemenin pişmanlığını yaşıyor

Başak, "Okursam gözüm açılır, ileriyi görürüm, başkasına faydam olur. Bir şeyler söyler, öğretirim. Okumayan adam bir şey bilmiyor. Vallahi geri dönsem her şeyimi satardım, okuma yazma öğrenirdim. Annem babam beni okutmadı. 'Kızlar okumaz.' Şimdi her şeyim var ama tahsilim yok. Yani bir yedek adam tutmam lazım ki benim işimi yapsın. Ben adamı tutana kadar ben gideyim öğreneyim dedim." diye konuştu.

Kendi çocuklarını okuttuğunu ifade eden Başak, şunları kaydetti:

"Okumanın yaşı yok. Şimdi çocuklar evlendi, gitti. Herkes evine, barkına gitti, biz kaldık, okumasız, yazmasız bir şey bilmiyoruz. Kendimi geliştireyim dedim. Bu imkanı bize belediye başkanımız tanımış. Bu ayın sonunda Hollanda'ya gideceğim. Temmuz ayında geri geleceğim ve yeniden devam edeceğim. Hocanın verdiği dersleri Hollanda'ya götüreceğim, telefonda orada okuyacağım."

Başak, okumayı herkese tavsiye etti.

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