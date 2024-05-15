Dolar
32.28
Euro
34.94
Altın
2,358.68
ETH/USDT
2,900.30
BTC/USDT
61,902.00
BIST 100
10,173.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ankara Üniversitesine 139 sözleşmeli personel alınacak

Ankara Üniversitesi, 139 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Abdullah Sarica  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Ankara Üniversitesine 139 sözleşmeli personel alınacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ankara Üniversitesinde istihdam edilmek üzere 92 hemşire, 15 sağlık teknikeri, 13 destek personeli, 12 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 büro personeli, 1 tekniker, 1 fizyoterapist, 1 diğer sağlık personeli ve 1 röntgen teknisyeni olmak üzere 139 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar, başvurularını "https://personeldb.ankara.edu.tr" internet sitesinden 15-29 Mayıs tarihleri arasında yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan asıl ve yedeklerin listesi, hhttps://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecek. Hemşire pozisyonu için asıl sayı kadar yedek, diğer pozisyonlar için ise 2 katı kadar yedek belirlenecek.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek, yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihine göre yaşça büyük olan adaya öncelik tanınacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Üniversitesine 139 sözleşmeli personel alınacak
"Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi"ne yönelik Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Alibeyköy'deki tramvay kazasına ilişkin soruşturmada vatmanın 6 yıl 9 aya kadar hapsi istendi
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi
AK Parti ve Türk Kızılay ortaklığında kan bağışı kampanyası düzenlendi

Benzer haberler

Ankara Üniversitesine 139 sözleşmeli personel alınacak

Ankara Üniversitesine 139 sözleşmeli personel alınacak

Ankara Üniversitesinde Filistin'e destek yürüyüşü

Kalp hastası köpek girişimsel kardiyoloji operasyonuyla sağlığına kavuştu

Hayvan tedavisinde bilinçsiz antibiyotik kullanımı insan sağlığını da olumsuz etkileyebilir

Hayvan tedavisinde bilinçsiz antibiyotik kullanımı insan sağlığını da olumsuz etkileyebilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet