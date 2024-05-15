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Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi Karaburun açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şaduman Türkay  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi Karaburun açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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