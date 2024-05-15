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"Mahzen-46" operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertildi

Bakan Yerlikaya, Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen "Mahzen-46" operasyonlarında elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Şaduman Türkay  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
"Mahzen-46" operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertildi

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek️." ifadelerini kullandı.


Bakan Yerlikaya, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Bursa merkezli İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş'ta organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti, cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve göçmen kaçakçılığı" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini kaydeden Yerlikaya, elebaşılığını Vedat Kıpçak'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 74 şüphelinin yakalandığını, 13 kilo metamfetamin, 87 litre sıvı metamfetamin, 450 bin uyuşturucu hap, muhtelif miktarda kokain, 5 ruhsatsız tabanca ve 7 hassas terazinin ele geçirildiğini aktardı.

Operasyonlarda elebaşılığını Fırat Erdal'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 22 şüphelinin yakalandığını anlatan Yerlikaya, 9,5 kilogram metamfetamin, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini, elebaşılığını Ersin Bulut'un yaptığı organize suç örgütü üyesi 16 şüphelinin de gözaltına alındığını, 32 kilogram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildiğini bildirdi.

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