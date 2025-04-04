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Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 36 sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere 36 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Zeynep Duyar  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 36 sözleşmeli personel alacak

Ankara

Başkanlığın konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bilgisayardan kimyaya, makineden, elektrik ve elektroniğe, metalürjiden gemi ve gemi makinelerine, endüstriden uzay ve havacılığa kadar pek çok mühendislik bölümden mezun 36 kişi alınacak.

Başvurular 18 Nisan'a kadar yapılacak. Başvurularını Başkanlığın "basvuru.ssb.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek olan adaylar en fazla iki pozisyona başvurabilecekler.

Başvurduğu ilandaki şartları sağlayan ve giriş sınavına katılmaya hak kazananların ad ve soyadları ile sınav tarihi, yeri ve saatleri Başkanlığın "www.ssb.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

Giriş sınavı iki aşamalı sözlü sınav şeklinde gerçekleştirilecek. Giriş sınavının birinci ve ikinci aşamasında başarılı sayılabilmek için 100 üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda en az 70 alınması gerekecek.

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